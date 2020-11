Der Vorgänger des Circus Krone wurde von Carl Krone als Circus Charles 1905 als Tierschau gegründet. Im firmeneigenen Münchner Festbau residiert das Unternehmen als Circus Krone seit 1919. Er ist der einzige Zirkus Europas mit festem Sitz. Wie auch Zoos, so steht der Krone wegen seiner Wildtiere in der Kritik von Tierschützern. Der Zirkus, der neben Pferden, Zebras, Lamas und Kamelen auch Löwen vorführt, betont dagegen, dass er seine Tiere schützt. Von der Politik wird derzeit in Deutschland ein Wildtierverbot für Zoos und Zirkusse diskutiert. „Wildtiere haben in der Manege nichts verloren“, sagt Julia Klöckner (CDU) als Bundeslandwirtschaftsministerin. Von ihrem geplanten Vorhaben betroffen wären Flusspferde, Bären, Nashörner, Giraffen, Affen und Elefanten, nicht aber Wildkatzen. Kaum noch ein Zirkus hält heute jene Tiere, denen das Verbot droht. Zudem soll lediglich untersagt sein, sie neu anzuschaffen.