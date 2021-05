Die Speyerer Wohnmobilfirma Ahorn Camp GmbH & Co KG ist vor 30 Jahren aus einem Zwei-Mann-Team hervorgegangen. Inzwischen sind über 60 Mitarbeiter an Standorten in Speyer sowie in Hessen und Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Im Jubiläumsjahr wird ein weiterer Wachstumsschub angepeilt.

Dazu wurde zum Beispiel eine limitierte 30-Years-Edition aufgelegt. Sie ist für die Modellreihen Camp, Canada und Van Master verfügbar. Das Fahrerhaus ist jeweils in Silber gehalten, hinzu kommt eine Sonderbeklebung. Die Modelle werden zudem durch Bestickungen im Innenraum wie auch durch spezielle Dekorelemente und „Goodies“ aufgewertet. Die Ausstattungsliste sieht ferner Rückfahrkamera, Fahrerhausklimaanlage, Markise, Fliegengittertüren, LED-Beleuchtung sowie ein optionales Infotainmentsystem vor.

Ab 42 900 Euro

Aus der Palette der Jubiläumsfahrzeuge sticht zum Beispiel der kompakte Camp T 590 hervor, hier getestet in der gehobenen Plus-Ausstattung mit zusätzlichem Hubbett. Der Grundpreis für den T 590 liegt bei 42.900 Euro, während der zur Saison 2022 auf den Markt kommende, ähnlich kompakte T 640 einen Einstiegspreis von 45.500 Euro hat.

Der T 590 macht nicht zuletzt dank des Jubiläumsdesigns einen hochwertigen Eindruck. Innen wirkt er dank hellem, freundlichem Ambiente und vielen Fenstern chic und geschmackvoll. Bei einer Länge von knapp sechs Metern (2,34 Meter breit, 2,96 Meter hoch) lässt er sich unkompliziert bewegen,. Die Übersichtlichkeit ist gut, die Raumaufteilung mit Bett im Heck, Bad, Küche, Sitzgelegenheiten (drehbare Vordersitze) und Verstaumöglichkeiten gefällt.

Wenn’s mal klappert

Das Renault-Master-Basisfahrzeug hat ausreichende 145 PS, optional kann man eine Maschine mit 165 PS ordern (Aufpreis: 1790 Euro). Das Fahrverhalten ist gutmütig, der Fahrkomfort ordentlich, wobei bei vielen Reisemobilen auch anderer Marken ein leichtes Klappern und Scheppern unterwegs unausweichlich scheint. Nicht immer sind schludrige Verarbeitung oder minderwertige Materialauswahl schuld, oft sind auch die Beladung und die Bestückung der Schränke ursächlich.

Beim getesteten T 590 saßen die Toilettentür und die „Wohnungstür“ hörbar nicht 100-prozentig korrekt. Verbesserungswürdig auch die Arretierung der geöffneten Herdabdeckplatte, die schon mal runterklappen und etwa einen Topf mit kochendem Wasser umwerfen kann. Kompromisse muss man bei der Heckgarage machen. Die Klappe ist recht schmal, so dass selbst ein Klappfahrrad nicht besonders einfach dort hinein- und wieder hinaus bugsiert werden kann.

Vorher alles checken

Alles in allem ist der T 590 aber ein attraktives Angebot, zum Beispiel für Wohnmobil-Einsteiger, die sich vor der ersten Ausfahrt aber ganz genau die Technik mit Gaszufuhr, Heizung, Kühlschrank und anderen Feinheiten erklären lassen und einen Praxistest machen sollten.

Für die stetig wachsende Fangemeinde von Kastenwagen/Vans/Campingbussen (bei Ahorn ab 38.200 Euro) haben die Speyerer jetzt übrigens die Sun-Edition aufgelegt (Internet: www.ahorn-camp.de).