Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Puppen und rosafarbene Spielsachen für Mädchen, Autos und Action-Spielzeug in schrillen Farbtönen für Jungen – damit soll in Spanien Schluss sein. Die Regierung in Madrid verbietet sexistische Spielzeugwerbung.

Spaniens feministische Regierung, in der 14 Frauen und nur neun Männer sitzen und die zu Europas Vorreitern in der Gleichstellungspolitik zählt, hat zum Kampf gegen geschlechtsspezifisches