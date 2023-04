Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spezialglashersteller Schott AG aus Mainz könnte noch in diesem Jahr mit seinem Pharmageschäft an die Börse gehen. Das haben der Vorstandsvorsitzende Frank Heinricht und Finanzvorstand Jens Schulte am Mittwoch angekündigt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen sein Pharmageschäft ausgegliedert, um über einen Börsengang oder die Beteiligung eines Partners weitere Einnahmen zu generieren. Ein