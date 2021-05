Wahlen gibt es nicht nur in den USA. Aber die Landtagswahl am 14. März 2021 ist nicht zuletzt wegen Corona noch wenig im öffentlichen Bewusstsein. Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) hat am Dienstag zum ersten Schlagabtausch geladen und bei drei Spitzenkandidaten und einem Parteichef vorgefühlt, was sie der Wirtschaft Gutes tun wollen.

Mit dem jüngsten Lockdown haben auch in Rheinland-Pfalz wieder mehr Menschen ihren Arbeitsplatz vom Büro nach Hause verlagert. Doch ein Recht auf Homeoffice, wie es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gesetzlich verankern will, stößt bei Unternehmen auf Widerstand. Es würde „ein Haufen Bürokratie“ entstehen, gab LVU-Präsident Gerhard F. Braun, der Politik mit auf den Weg.

Das Thema wurde zu einem der Prüfsteine für die Kandidaten, die in den nächsten Monaten um Wählerstimmen werben. Ein klares „Nein“ zum SPD-Gesetzentwurf kam von CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf. Wenig überraschend die Zustimmung zu Heils Entwurf von Innenminister Roger Lewentz, der als SPD-Parteichef an der Diskussion teilnahm. Die Spitzenkandidatin seiner Partei, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, hatte zuvor einen Extra-Auftritt im Gespräch mit LVU-Chef Braun. (Wir berichteten).

Erwartbar war auch die Antwort von Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt. Sie sprach vom Homeoffice-Gesetz als einem „Bürokratiemonster“ und forderte eine „Vertrauenskultur“ für die Wirtschaft. Schmitt soll am Samstag auf dem FDP-Parteitag auf Platz 1 der Landesliste gewählt werden. Bisher steht sie sehr im Schatten von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP).

Geschickt hat sich die Grünen-Spitzenkandidatin, Integrationsministerin Anne Spiegel, um eine klare Antwort gewunden. Der Zeitpunkt, über das Homeoffice zu sprechen, sei unglücklich. In der Corona-Krise müssten Pflegekräfte, Ärzte und Polizisten die Gesellschaft am Laufen halten, aber sie hätten keine Chance, ihre Arbeit ins Homeoffice zu verlagern. Erst müssten die Corona-Krise und die Klima-Krise überwunden werden, dann solle sich die Politik an das Thema machen, sagte Spiegel.

Es ist kein Geheimnis, dass die Grünen mit ihrer Abneigung gegen neue Straßen nicht zu den Lieblingen in der Funktionärsebene der LVU gehören, die FDP dagegen in der Sympathie deutlich vor SPD und CDU rangiert. Doch Spiegel war gut vorbereitet – sogar auf die Zahlen-Rate-Spiele der Moderatorin Carla Sappok (SWR). Sie lag mit ihrem Tipp zur Anzahl der fehlenden Fachkräfte am nächsten an den mehr als 19.000, die die Arbeitsagentur offiziell aufzählt. Bei den Lösungsansätzen blieben die Kandidaten mehr im Ungefähren, sei listeten vor allem die bildungspolitischen Ziele der Parteien auf. Mit diesen solle auch die Anzahl der 3000 Schulabgänger ohne Abschluss verringert werden. Spiegel sagte, in allen Schularten solle die Berufsorientierung ausgebaut werden. Baldauf warb für sein Konzept der Starterklassen, um in der Grundschule die Defizite im Lesen, Schreiben und Rechnen auszugleichen.

Er kündigte außerdem eine Digitaloffensive für den Fall des Wahlsieges und des Einzugs in die Staatskanzlei an. Er wolle Rheinland-Pfalz zum Land der „Reben, Rüben und Router“ machen. Damit erntete er sofort einen Zwischenruf von Roger Lewentz: Die Darstellung als „Land der Reben und Rüben“ sei doch sehr aus der Zeit gefallen. Auch Spiegel arbeitete sich an Baldauf ab, indem sie ihn direkt ansprach und nach seiner Strategie für den Klimawandel fragte.

Und Daniela Schmitt sagte nach jedem seiner Beiträge, sie müsse „das mal sortieren und versachlichen“. Zumindest diese Erkenntnis hat der erste Schlagabtausch gebracht: Die Mitglieder der Ampel-Koalition, die gemeinsam das Land regieren, zeigen im Wahlkampf am liebsten auf die CDU. Damit vermeiden sie, sich gegenseitig anzugreifen. Doch so überschwänglich wie Lewentz („Ich bin Fan dieser Ampel“), bekannten sich die beiden Frauen nicht zum Bündnis.