Seit Dienstag ist die neue Mobilitäts-App „moveRLP“ verfügbar. Sie soll Fahrgästen alle Informationen bieten, die sie brauchen, wenn sie mit Bus und Bahn unterwegs sind.

Wie der Zweckverband SchienenPersonenNahVerkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord mitteilt, bietet moveRLP eine umfassende Übersicht über alle Bus- und Bahnverbindungen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus, inklusive aktueller Fahrplanauskünfte in Echtzeit. Neben den Tarifen aller rheinland-pfälzischen Verkehrsverbünde sind auch Fahrkarten des Deutschland-Tarifs sowie das Deutschlandticket direkt über die App erhältlich. Die ausgegebenen Tickets entsprechen den bundesweiten Standards und können elektronisch oder per Sichtkontrolle geprüft werden. Alle Tickets werden digital gespeichert, sind jederzeit abrufbar und vollständig papierlos.

Die moveRLP-App ist demnach nicht auf einen einzelnen Verkehrsverbund beschränkt, sondern bündelt erstmals alle Verbundtarife in einer App und ermöglicht den Ticketkauf über Verbundgrenzen hinweg.

Wie der SPNV Nord weiter mitteilt, brauchen Fahrgäste auch keine Tarifkenntnisse mehr. Die moveRLP-App erkenne automatisch, welche Tickets für eine Verbindung erforderlich sind, kombiniert bei Bedarf unterschiedliche Tarife – etwa bei verbundübergreifenden Fahrten – und stellt diese in einem einzigen Kaufvorgang zusammen. So lassen sich beispielsweise Verbundfahrkarten im Vor- oder Nachlauf mit einer Fahrkarte des Deutschland-Tarifs verbinden.

„Mit der moveRLP-App steht den Fahrgästen in Rheinland-Pfalz nun erstmals eine zentrale, verbundübergreifende Anwendung zur Verfügung, die den Zugang zum ÖPNV deutlich vereinfacht und den Nahverkehr als attraktive Mobilitätsform stärkt“, sagt Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne).