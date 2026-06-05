Nach flächendeckenden Kontrollen auf Autobahnen sind insgesamt zwölf Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ziel der Aktion sei die Abschreckung von Straftätern gewesen.

Darmstadt/Mainz (dpa) - Zivilfahnder haben bei Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen unter anderem 450 Kilogramm Buntmetall sowie Parfüm-Plagiate sichergestellt. Insgesamt seien bei der Aktion zur Bekämpfung von Einbrüchen und Diebstählen zwölf Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

So stoppten die Beamten etwa auf der A67 bei Gernsheim drei Männer in einem Transporter mit britischem Kennzeichen. Das Fahrzeug sei nicht versichert gewesen, im Laderaum entdeckten die Polizisten rund 450 Kilogramm Buntmetall in Form von Kupfer, Messing und Stromkabeln. Die drei Männer wurden wegen des Verdachts der Hehlerei vorläufig festgenommen, weil sie nicht schlüssig erklären konnten, woher das Metall stammte.

Auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt fiel den Fahndern ein Auto auf, in dem mehrere Männer saßen. Nachdem der Wagen im Bahnhofsviertel in Frankfurt geparkt worden sei, hätten die Männer versucht, Parfümflaschen an Passanten zu verkaufen. Dabei habe es sich um Plagiate hochwertiger Hersteller gehandelt. Insgesamt wurden 25 Flaschen beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz wurde eingeleitet.

Abschreckung von Straftätern

Polizisten aus Hessen und als Unterstützung auch aus Rheinland-Pfalz kontrollierten am vergangenen Mittwoch insgesamt 48 Fahrzeuge und 69 Personen. Bei den eingeleiteten Ermittlungsverfahren gehe es unter anderem um Hehlerei, Betrug, Verstöße gegen das Markengesetz, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalt.