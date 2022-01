Die Mobotix AG mit Sitz in Langmeil in der Westpfalz, ein Anbieter von Systemen für digitale, hochauflösende und netzwerkbasierte Video-Sicherheitslösungen, übernimmt die Vaxtor Group in Tres Cantos (Spanien). Vaxtor sei ein führender Anbieter von Videoanalyse-Software auf der Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) und verfüge über einen Kundenstamm in 50 Ländern, so Mobotix. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Für das Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) von Mobotix wurden ein produktbezogener Umsatz von 61 Millionen Euro und und ein operatives Ergebnis von 1 Million Euro mitgeteilt. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt früheren Angaben zufolge bei annähernd 400.