Sinischa Horvat führt auch in den kommenden vier Jahren den Betriebsrat der BASF SE an, die nahezu identisch mit dem Stammwerk in Ludwigshafen ist. Mehr als 83 Prozent der Mitarbeiterstimmen entfielen auf die Kandidaten der IG BCE.

Bei der Wahl des neuen Betriebsrats der BASF SE votierten exakt 83,11 Prozent für die Vertreter der Chemiegewerkschaft, der Verband der Angestellten Akademiker (VAA) konnte 13,13 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen und der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB) 3,76 Prozent. Mit 55,53 Prozent lag die Wahlbeteiligung deutlich – um 5,46 Prozentpunkte – unter dem Ergebnis von 2018 (60,99 Prozent).

Bei der am Mittwoch erfolgten konstituierenden Sitzung wählten die Betriebsratsmitglieder erneut den 1976 in Pirmasens geborenen Sinischa Horvat als Vorsitzenden sowie Tatjana Diether als stellvertretende Vorsitzende. Sie ist seit November 2021 Stellvertreterin Horvats. Die 55 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, davon 46 (2018: 47) Vertreter der IG BCE, sieben (sechs) des VAA und zwei (unverändert) des CGB, vertreten die Interessen von rund 23.500 tariflichen und 8300 außertariflichen Beschäftigten der BASF SE.

Die tariflichen und außertariflichen Beschäftigten der BASF SE haben vom 7. bis 9. März den neuen Betriebsrat gewählt. Seit dem 24. Januar konnten die Wahlberechtigten ihre Stimme auch per Briefwahl abgeben.