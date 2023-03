Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der BASF-Konzernbetriebsratschef Sinischa Horvat sieht keine Notwendigkeit für Änderungen am Arbeitszeitgesetz. Das Thema spielt in den Koalitionsgesprächen in Berlin eine Rolle. Im Zentrum der Chemie-Tarifverhandlungen steht etwas anderes.

Es fehle ihm an Fantasie, was noch in Tarifverträge geschrieben werden könnte, um sie flexibler zu machen, sagte der Chef der BASF-Arbeitnehmervertretung, Sinischa Horvat im Gespräch