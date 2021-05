Bis 2025 will die rheinland-pfälzische Landesregierung jedem Haushalt Zugang zum Glasfasernetz verschaffen. Ein gewagtes Versprechen, denn mit Ausnahme von Hamburg ist schnelles Internet via Glasfaser bislang in keinem Bundesland weitflächig verfügbar. Dies geht aus dem aktuellen „Deutschland-Index der Digitalisierung“ hervor, den das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut veröffentlicht hat. Die Glasfaserversorgung von Haushalten lag in Deutschland Ende 2019 im Durchschnitt bei 11,8 Prozent – in Rheinland-Pfalz lag der Anteil nur bei 3,8 Prozent. Damit konnte das rheinland-pfälzische Glasfasernetz im Vergleich zu 2017 lediglich um 1,3 Prozent ausgebaut werden.