Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob an der Ladentheke, in der Werkstatt oder als Handwerker beim Kunden: Wegen der Corona-Pandemie tragen viele Berufstätige stundenlang eine Mund-Nase-Bedeckung. Das wirft Fragen des betrieblichen Arbeitsschutzes auf. Die gesetzliche Unfallversicherung gibt Empfehlungen, wie lange die Maske höchstens getragen werden sollte – und was für die Tragepause gilt.

„Derzeit erhalten wir vermehrt Anfragen zum Gebrauch von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB)“, berichtet die Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Hintergrund sei die Sorge, dass das Tragen von MNB der