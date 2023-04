Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wochenbeginn gilt die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz – und damit auch in dessen Banken. Maskierte Menschen treten also Tag für Tag an die Geldautomaten heran, geben ihre Pin ein und ziehen mit dem ausgezahlten Geld von Dannen. Wir haben nachgefragt, wie mit dem Zwiespalt zwischen Gesundheitsschutz und Überfallrisiko bei der rheinland-pfälzischen Sparkasse, der Commerzbank und der Deutschen Bank umgegangen wird.

Atemschutzmasken entwickeln sich aktuell zu einem Symbol des gesamtgesellschaftlichen Gesundheitsschutzes. Am Geldautomat schreit die Intuition jedoch auf: Halb verdeckten Gesichtern wohnt etwas Kriminelles,