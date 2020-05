Knapp 12.000 Menschen arbeiten in Rheinland-Pfalz in der Friseurbranche.

Als Nebenwirkung der Corona-Krise ist das Sozialprestige von Friseurinnen und Friseuren in den vergangenen Wochen ebenso gewachsen wie unsere außer Form geratenen Haare. In Rheinland-Pfalz arbeiten nach Angaben des Statistischen Landesamts 11.824 Menschen im Friseurhandwerk. Mehr als ein Fünftel von ihnen verdient nicht mehr als 450 Euro im Monat. Im Jahr 2016 machten die rheinland-pfälzischen Friseursalons rund 309 Millionen Euro Umsatz. Im Durchschnitt setzte somit jede der dort tätigen Personen etwas über 26.000 Euro im Jahr um. Im Vergleich mit anderen zulassungspflichtigen handwerklichen Berufen (im Durchschnitt rund 118.000 Euro Umsatz pro Person) reihen sich Friseurinnen und Friseure damit am Ende der Skala ein.