Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Berliner Politik verabschiedet sich in die Sommerpause, in einigen Bundesländern haben die Ferien begonnen, die Terminkalender in den Unternehmen werden leerer: Für Anleger eine gute Zeit, auf die zurückliegenden Monate zu blicken und ihre Schlüsse daraus zu ziehen.

In den vergangenen Wochen hat sich der Optimismus verstärkt, der die Aktienmärkte trotz vieler Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie auf Rekordhöhen getrieben hat. Immer mehr Umfragen