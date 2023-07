Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang Mai erlaubt das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat bundesweit freie Fahrt im Nahverkehr. Bei den meisten Kunden kommt das sehr gut an, auch wenn es in Sonderfällen noch Komplikationen gibt. Die Deutsche Bahn verzeichnet in der Rhein-Neckar-Region deutlich gestiegene Fahrgastzahlen.

Den Erfolg des Deutschlandtickets in harten Zahlen zu messen, ist nicht einfach – unter anderem, weil es von vielen Unternehmen verkauft wird und ein Datenabgleich oft schwierig ist. Trotz aller Bemühungen,