Je mehr Leute ein bundesweit gültiges Flatrate-Ticket für den Nahverkehr haben, desto besser ist das für den Klimaschutz.

Vor einem Jahr war das 9-Euro-Ticket in aller Munde. Es gab punktuell zwar erhebliche Probleme durch massiv überfüllte Züge, aber alles in allem fand das Ticket so viel Anklang, dass der