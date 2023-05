Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Datensicherung sollte Priorität für jeden Computernutzer haben. Festplatten und Clouddienste sind erste Wahl. Die Preise der Anbieter von Online-Speicher sind in Bewegung. In welcher „Wolke“ sind die persönlichen Daten jetzt am besten aufgehoben?

Von Jo Wüllner

Schon im Herbst 2022 hatte Amazon angekündigt, seinen Cloud-Speicher Amazon Drive auslaufen zu lassen. In einem ersten Schritt verschwand die Download-Option