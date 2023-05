Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Altreifen als Rohstoff für Kleidung: Ein Recycling-Projekt des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF macht es möglich. Der deutsche Outdoor-Ausrüster Vaude nutzt es für die neue Kollektion. Und das Saarland spielt dabei auch eine Rolle.

Zeitloses Design, robust, einfach zu reparieren, nachhaltig: So preist der Outdoor-Artikler Vaude im baden-württembergischen Tettnang am Bodensee schon mal seine kommende Produktlinie an, die