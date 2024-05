Ein neuer Qualifizierungskurs für Menschen, die Tagesmütter oder Tagesväter werden möchten, beginnt im September an der Volkshochschule Ludwigshafen.

Die Kindertagespflege ist in Ludwigshafen neben den Kindertagesstätten eine Alternative in der Kindertagesbetreuung. Mehr als 420 Kinder werden derzeit nach Angaben der Verwaltung von 90 Tagesmüttern und -vätern in Ludwigshafen betreut. Diesen Anteil möchte die Stadt weiter ausbauen und sucht Menschen aus Ludwigshafen, die sich vorstellen können, als Tageseltern Kinder zu betreuen.

Wer in der Kindertagespflege aktiv sein möchte, ist verpflichtet, einen Qualifizierungskurs zu absolvieren. Dies gilt auch für pädagogische Fachkräfte. Der Qualifizierungskurs besteht aus zwei Teilen. Der vorbereitende erste Teil dauert von September bis Januar 2025. Er findet immer dienstags und donnerstags abends sowie alle 14 Tage samstags statt.

Businessplan erarbeiten

Inhalte des ersten Teils des Kurses sind Themen wie frühe Kindheitspädagogik, Kinderrechte und Kinderschutz, Hygiene, Ernährung, Gesundheit sowie Eingewöhnung oder Zusammenarbeit mit Eltern. Des Weiteren wird ein Businessplan für die selbstständige Tätigkeit erarbeitet. Vermittelt werden außerdem die rechtlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise wie man die Pflegeerlaubnis erhält. Eingebunden sind ein Praktikum in einer Kita und ein Praktikum bei einer Kindertagespflegeperson.

Wer den ersten Teil des Qualifizierungskurses erfolgreich abgeschlossen hat, kann mit der Betreuung von Kleinkindern vorwiegend im Alter bis zu drei Jahren beginnen, und es erfolgt der tätigkeitsbegleitende zweite Teil des Lehrgangs, bei dem Themen, die sich während der Betreuung ergeben, fachlich behandelt werden. Am Ende erfolgt eine Überprüfung des Lernfortschritts der Teilnehmer. Der zweite Kursteil endet im Juni 2025. Wer erfolgreich an beiden Kursteilen teilgenommen hat, erhält ein Bundeszertifikat; das bedeutet, dass die Person in ganz Deutschland als Tagespflegeperson arbeiten kann.

Sprachnachweis und Schulabschluss

Die Voraussetzungen, um an einem Qualifizierungskurs teilnehmen zu können, sind der Nachweis eines Sprachstandniveaus von mindestens B2 sowie ein Schulabschluss. Gefordert werden zudem ein Führungszeugnis und ein Gesundheitsnachweis. Interessierte müssen sich in einem Bewerbungsgespräch beim Büro Flexible Kinderbetreuung vorstellen. Die Teilnahmegebühr beträgt für den vollständigen Kurs, der 300 Unterrichtseinheiten plus 80 Stunden Praktikum umfasst, insgesamt 300 Euro.

Noch Fragen?

Wer Interesse an dem Qualifizierungskurs hat, kann sich unter Telefon 0621 58790200 oder per E-Mail an tagespflege@kinderschutzbund-ludwigshafen.de an das Büro Flexible Kinderbetreuung wenden. Für weitere Fragen steht außerdem Marion Hoffmann-Seifert als Ansprechpartnerin beim Bereich Kindertagesstätten zur Verfügung, Telefon 0621 504-3916.