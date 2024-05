Der SV Steinwenden hat in der Fußball-Verbandsliga bei Meister SC Idar-Oberstein verdient mit 0:3 verloren. Die Elf um Spielertrainer Daniel Meisenheimer hat es trotzdem weiter in der eigenen Hand, den Abstieg zu verhindern.

Die Steinwendener zeigten eine ihrer schwächsten Leistungen der vergangenen Wochen. Idar-Oberstein dominierte von Anfang an. Die Gastgeber nutzten eine ihrer vielen Chancen in der 34. Minute: Alex do Nascimento erzielte die verdiente Führung. Steinwenden schaffte es im Gegenzug nicht, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Nach der Pause dasselbe Bild. Mit einem Doppelschlag in Minute 58 und 60 erhöhte der künftige Oberligist auf 3:0 (Paulo de Souza und Gevorg Yezagelyan). Der SVS konnte sich bei seinem Keeper Jannik Even bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. „Wir haben heute sehr mutlos und uninspiriert agiert, hatten auch kaum Torchancen. Die nächste Woche werden wir im Training wieder hochfahren, um die nötigen Punkte am letzten Spieltag noch zu holen“, sagte Trainer Meisenheimer.