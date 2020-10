Liming Chen (60) ist neues Aufsichtsratsmitglied des Ludwigshafener Chemieunternehmens BASF SE. Der gebürtige Chinese mit singapurischer Staatsangehörigkeit sei seit 2015 Chairman der IBM Greater China Group, teilte die BASF am Mittwoch weiter mit. Er folgt auf Alexander C. Karp, Vorstandsvorsitzender des US-Dienstleisters Palantir Technologies Inc, der sein Mandat Ende Juli 2020 aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte.

Liming Chen war vor seiner Tätigkeit bei IBM President von BP China und hatte Leitungsfunktionen bei einem Chemieunternehmen in Singapur und China inne. Er ergänze den Aufsichtsrat durch seine Kompetenzen in der Informationstechnologie und der Chemieindustrie sowie in der Führung und Gestaltung von Geschäftsprozessen von internationalen Unternehmen in Asien, teilte die BASF mit.