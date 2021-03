Die Finanzaufsicht Bafin will im Fall der in Turbulenzen geratenen Greensill Bank gegen deren Abschlussprüfer vorgehen. Wegen möglicher Mängel bei der Prüfung durch die Stuttgarter Gesellschaft Ebner Stolz wolle die Bafin ein Verfahren bei der Aufsichtskommission APAS anregen, so die „Wirtschaftswoche“ am Donnerstag. Die Behörde habe erhebliche Zweifel, dass die Prüfung der Bank korrekt abgelaufen sei, so das Magazin unter Berufung auf Insider. Die Bafin hatte die Bremer Tochter des britisch-australischen Finanzkonglomerats vergangene Woche für den Kundenverkehr geschlossen.