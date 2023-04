Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Krieg in Europa, steigende Energiepreise, drohender Stopp russischer Gaslieferungen: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Phase extremer Unsicherheit. Am Arbeitsmarkt ist davon noch wenig zu spüren.

Wie ist die Lage am deutschen Arbeitsmarkt?

Die Arbeitslosigkeit ist bundesweit dank einer Frühjahrsbelebung weiter gesunken. Im März waren in Deutschland 2,362 Millionen Menschen ohne Job,