Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Angesichts rasant steigender Energiepreise fordern die Industriegewerkschaften IG Metall, IG BCE und IG BAU staatliche Hilfen für besonders betroffene Unternehmen. Ein Embargo von russischem Gas lehnen sie ab.

Es ist eine Situation, die so manches Unternehmen an die Grenzen seiner Möglichkeiten bringt: Zum einen muss in den Umbau von Prozessen und Erzeugnissen hin zu einer klimafreundlicheren Produktion investiert