Baden-Württemberg Wurde 17-Jähriger nach Streit absichtlich angefahren?

Polizei - Illustration
Es muss nun ermittelt werden, ob dem Fall ein Streit vorausging. (Symbolbild)

Ein Jugendlicher wird beim Überqueren der Straße angefahren – absichtlich? Ermittler prüfen, ob ein Streit mit der Familie des 17-Jährigen den dramatischen Vorfall ausgelöst hat.

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Zunächst sieht alles aus wie ein Unfall, aber dann kommen Zweifel auf: Ein Autofahrer soll in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen Jugendlichen absichtlich mit dem Auto angefahren und dabei schwer verletzt haben. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts einer versuchten Tötung ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Pfingstmontag nach bisherigen Erkenntnissen potenziell lebensgefährliche Verletzungen. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ging es um einen Streit mit der Familie?

Nach Angaben der Ermittler war der Jugendliche am Nachmittag zu Fuß unterwegs, als er beim Überqueren einer Straße angefahren wurde. Die Ermittlungen hätten Hinweise ergeben, dass der Fahrer des Wagens vor dem Zusammenstoß stark aufs Gaspedal getreten habe und gezielt auf den Jugendlichen zugefahren sein soll. Ungebremst sei der Fußgänger erfasst worden.

Kannten sich der Fahrer und sein mutmaßliches Opfer und ging es um eine Auseinandersetzung? Die Polizei hält sich zurück: «Inwieweit möglicherweise persönliche Streitigkeiten des Beschuldigten mit der Familie des Jugendlichen eine Rolle spielen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei», hieß es nur.

Der 36-jährige Deutsche wurde am Donnerstag festgenommen und einen Tag später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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