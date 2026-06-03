Mitten in der Nacht stehen zwei geparkte Wohnmobile in Flammen. Mehrere Anwohner wählen den Notruf. Der Schaden ist groß – nicht nur an den beiden Fahrzeugen.

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Mitten in der Nacht haben Unbekannte in Freiburg im Breisgau mutmaßlich zwei Wohnmobile in Brand gesteckt. An den Fahrzeugen sei ein geschätzter Schaden von rund 140.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen werde von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.

Aufgrund der starken Hitze wurden zudem mindestens drei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden liege zwischen 3.000 und 5.000 Euro, so die Polizei. Auch der Straßenbelag sei beschädigt worden.

Mehrere Anwohner hatten zuvor unabhängig voneinander den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Fahrzeuge bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen.