Carles Durán Ortega übernimmt in Ludwigsburg. Für die Verantwortlichen ist er der Wunschkandidat.

Ludwigsburg (dpa) - Nach dem verpassten Einzug ins Viertelfinale der Playoffs haben die MHP Riesen Ludwigsburg einen neuen Coach verpflichtet. Der Spanier Carles Durán Ortega tritt die Nachfolge von Mikko Riipinen an und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Basketball-Bundesligist mitteilte. Im Juli soll er offiziell vorgestellt werden.

Der MHP-Vorsitzende Alexander Reil und der zukünftige Sportliche Leiter David McCray hatten nach Vereinsangaben mit sechs potenziellen Trainern gesprochen. Ortega, der zuletzt in der Türkei bei Darüşşafaka in Istanbul und später bei Mersin MSK tätig war, sei letztlich der Wunschkandidat gewesen.

«In all den Gesprächen konnte man spüren, dass er Basketball liebt, lebt und über sehr viel und vielschichtige Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt davon, dass er dem Ludwigsburger Basketball guttun wird», sagte Reil.