Sonne ohne Blitz und Donner? Zum Ende der Woche soll es weniger scheppern als in den letzten Tagen. Vereinzelt dürfte es aber noch gewittern. Wo genau, lasse sich kaum vorhersagen, sagt ein Experte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem in den vergangenen Tagen teils starke Gewitter für Baden-Württemberg vorhergesagt wurden, erwartet die Menschen zum Ausklang der Woche ein etwas freundlicheres Wetter. Das geht aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Dennoch könnte es zum Ende der Woche mancherorts wieder blitzen und donnern.

Am Freitag wird es wolkig bis stark bewölkt, mit Schauern und vereinzelt auch mit kurzen Gewittern, wie der DWD mitteilte. Wo genau es zu Gewittern kommen könnte, sei jedoch schwierig vorherzusehen, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. Das sei in etwa so schwierig, als müsse man bei einem Topf mit Wasser auf der heißen Herdplatte vorhersagen, wo genau die Bläschen zuerst hochsteigen, so der Meteorologe. Gegen Abend sei es dann weitgehend trocken, dann zeige sich auch öfter die Sonne. Die Temperaturen kletterten auf bis zu 22 Grad.

Samstags gebe es von Südwesten her erneut dichte Wolken mitsamt etwas Regen. Nachmittags gebe es zwischendurch etwas Sonne, jedoch könnten einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen erreichten Höchstwerte von 24 Grad. Am Sonntag bleibe es trocken, sagte der DWD voraus, teils scheine die Sonne, teils gebe es eine kompaktere Quellbewölkung.