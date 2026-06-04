Ein Kleinkind stürzt aus großer Höhe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Was über die Tragödie bislang bekannt ist.

Rastatt (dpa/lsw) - Ein 18 Monate altes Kleinkind ist aus 14 Metern Höhe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Rastatt gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe das Kind am Montag in eine Karlsruher Klinik geflogen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.

Warum das Kleinkind aus dem Fenster fiel, sei bislang nicht bekannt. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge könnte es sich um ein Unglück gehandelt haben. Die Eltern des Kindes seien zum Unfallzeitpunkt vor Ort gewesen. Wie es dem Kleinkind mittlerweile geht, war am Donnerstag nicht bekannt.