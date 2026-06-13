Ein Mann gerät mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Dort stößt er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Ehningen (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß nahe Ehningen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden, darunter auch eine schwangere Frau. Ein 46-Jähriger war am Samstag mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht der Kollision prallte der Wagen noch gegen ein drittes Auto.

Neben dem 40 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Wagens saß eine schwangere Frau auf dem Beifahrersitz. Die beiden wurden von Sanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 46-Jährige sowie die Fahrerin des dritten Wagens wurden den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.