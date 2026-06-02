Baden-Württemberg VfB-Kapitän Karazor nicht im türkischen WM-Kader

Atakan Karazor
WM-Traum geplatzt: Atakan Karazor steht nicht im türkischen Aufgebot. (Archivbild)

Nationalcoach Vincenzo Montella gibt sein finales WM-Aufgebot bekannt. Stuttgarts Atakan Karazor ist nicht dabei - und erlebt damit die nächste Enttäuschung. Drei andere Bundesliga-Profis reisen mit.

Stuttgart (dpa/lsw) - Für Bundesliga-Profi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist der WM-Traum geplatzt. Der Kapitän der Schwaben hat es nicht in das finale Aufgebot der türkischen Fußball-Nationalmannschaft für das bevorstehende XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko geschafft.

Die Nichtberücksichtigung ist zwar keine ganz große Überraschung, nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern (0:3) aber die nächste Enttäuschung für den 29-Jährigen. Zumal er die Partie gegen die Münchner vor eineinhalb Wochen angeschlagen nur von der Bank aus verfolgen konnte.

Bislang zwei Länderspiele

Karazor hat für die Türkei bisher zwei A-Länderspiele bestritten. In den WM-Qualifikationspartien gegen Bulgarien (2:0) und Spanien (2:2) im vergangenen November war er jeweils eingewechselt worden. Der Mittelfeldspieler gehörte zum vorläufigen Turnier-Kader, den Nationaltrainer Vincenzo Montella allerdings noch von 35 auf 26 Spieler kürzen musste.

Die Türkei trifft in der WM-Gruppenphase auf Australien, Paraguay und Mitgastgeber USA. Ozan Kabak von der TSG 1899 Hoffenheim, Can Uzun von Eintracht Frankfurt und Salih Özcan von Borussia Dortmund sind dabei.

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