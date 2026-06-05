Ein Unbekannter blockiert eine Bahnschranke in Schwäbisch Hall mit Holzbalken – zehn Züge kommen zu spät. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat an einem Bahnübergang in Schwäbisch Hall die Schranke manipuliert und so Zugverspätungen verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen stemmte der Täter Montag und Dienstag jeweils am Abend Holzbalken in den Mechanismus der Schranke, sodass diese sich nicht mehr öffnen ließ. Durch die Störungen waren zehn Züge verspätet, wie die Polizei mitteilte.

Laut einem Sprecher der Bahn betrugen die Verzögerung auf der ausschließlich durch den Regionalverkehr befahrenen Strecke nicht mehr als 20 Minuten pro Zug. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.