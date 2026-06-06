Unerwarteter Zwischenstopp in Stuttgart: Wegen eines Notfalls an Bord ändert sich der Reiseplan für Passagiere nach Venedig.

Stuttgart (dpa) - Wegen eines medizinischen Notfalls eines Fluggastes an Bord hat eine Lufthansa-Maschine am Nachmittag in Stuttgart zwischenlanden müssen. Der Lufthansa-Flug LH328 sei auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Venedig gewesen, sagte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Es ging dann aber schnell weiter: Der Flieger sei bereits an seinem ursprünglichen Flugziel Venedig gelandet, hieß es von der Lufthansa am Abend. Nähere Details zu dem betroffenen Fluggast wurden nicht bekannt.