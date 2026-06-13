Die TSG Hoffenheim dementiert Wechselgerüchte um Kölns Said El Mala auf der Plattform X. Dabei greifen die Sinsheimer zu einem Wortwitz.

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat mit einem Wortspiel in einem Post auf der Plattform X auf die Gerüchte um einen möglichen Transfer des Kölners Said El Mala nach Sinsheim reagiert. «Said langer Zeit nicht mehr so eine Transfer-Ente gelesen», schrieb der offizielle Account der Hoffenheimer als Reaktion auf den Post eines X-Nutzers.

Der «Kölner Express» hatte zuvor über einen möglichen Wechsel des umworbenen Offensivspielers vom 1. FC Köln zum Bundesliga-Konkurrenten aus Hoffenheim berichtet. Über einen möglichen Abgang von El Mala aus der Domstadt wird seit Wochen spekuliert. Medienberichten zufolge sei ein Transfer des 19-Jährigen zum Premier-League-Club FC Brentford für rund 45 Millionen Euro Anfang Juni geplatzt.

El Mala erzielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als Top-Torschütze 13 Treffer für den 1. FC Köln. In den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde der Offensivspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert.