Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Trio wird dem deutschen Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Niederländerin Britt Bongaerts, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als wertvollste Spielerin ausgezeichnet, verlässt den Club, wie es in einer am Montag auf Instagram veröffentlichten Mitteilung hieß. Mit Corina Glaab geht eine weitere Zuspielerin. Außerdem wird Michelle Schwerdtner ihre Karriere beenden.

Instagram-Post Allianz MTV Stuttgart