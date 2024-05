Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 462 in Gernsbach (Kreis Rastatt) gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 39 Jahre alte Fahrer sei mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort sei sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sei der Mann bei dem Unfall am Samstagabend betrunken gewesen.

Gernsbach (dpa/lsw) - Sanitäter brachten den 39-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 63 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos blieb den Angaben nach unverletzt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

