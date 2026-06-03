Zum Ende der Pfingstferien drohen volle Straßen: Der ADAC erwartet vor allem schon vor Fronleichnam viele Staus durch Ferienrückkehrer und Ausflügler. Welche Autobahnen besonders betroffen sind.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer rund um Fronleichnam und das Ende der Pfingstferien am kommenden Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Geduld ist gefragt. Nach Angaben des ADAC Württemberg dürften die Autobahnen stark frequentiert sein. Ferienrückkehrer, Kurzurlauber und Ausflügler sorgen gemeinsam für dichten Verkehr. Im Vergleich zum Ferienauftakt erwarten Experten jedoch etwas weniger Andrang. Auch an den Flughäfen dürfte reger Betrieb herrschen.

Schon vor Fronleichnam viel Verkehr erwartet

Zu den besonders staugefährdeten Bereichen zählt der ADAC Württemberg die folgenden Autobahnabschnitte: A5 zwischen Karlsruhe und Heidelberg, A6 zwischen Heilbronn und Mannheim und A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Der ADAC erwartet den staureichsten Tag der zweiten Ferienwoche schon heute, einen Tag vor Fronleichnam. «Viele Menschen nutzen aufgrund des Feiertags das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub oder Ausflüge», teilte ein Sprecher mit. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Automobilclub für den Mittwoch vor Fronleichnam, 18. Juni 2025, insgesamt 424 Kilometer Stau mit einer Dauer von 218 Stunden in Baden-Württemberg. Zum Vergleich war der Freitag vor dem Pfingstwochenende 2026 jedoch deutlich staureicher mit 682 Kilometer und 287 Stunden Stau im Südwesten.

Gegen Ende der Woche kommen viele Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg aus dem Pfingsturlaub zurück, da die zweiwöchigen Schulferien enden. Dieser Rückreiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt am Samstag. Dann bilden sich vor allem Staus auf den Routen in Richtung Norden. Am Sonntagnachmittag werden hauptsächlich die Rückkehrer aus dem Kurzurlaub auf den Straßen unterwegs sein.

Der ruhigste Tag auf den Autobahnen dürfte der Brückentag am Freitag werden. Hier geht der ADAC Württemberg von weitgehend störungsfreier Fahrt aus.

Viel Betrieb auch auf dem Flughafen Stuttgart

Der Flughafen Stuttgart rechnet am Freitag mit den meisten Flugbewegungen zum Ende der Pfingstferien. Es werden 239 Starts und Landungen erwartet – das ist etwas mehr als an normalen Tagen ohne Ferien. Da seien es im Durchschnitt etwa 200 Starts und Landungen, teilte eine Sprecherin mit. Der stärkste Tag der gesamten Pfingstferien war der 22. Mai zum Auftakt mit etwa 260 Flugbewegungen.

Die meisten Urlaubsrückkehrer erwartet der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Angaben eines Sprechers am Samstag. An diesem Tag werde mit etwa 4.800 ankommenden Passagieren gerechnet. An anderen Tagen seien es eher ungefähr 4.000 Personen.