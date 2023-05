Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Geiger Daniel Hope gehört zu den Stars des Festivals zum 300. Geburtstag des Bruchsaler Schlosses. Der irisch-deutsche Musiker hat eine sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte und er blickt weit über rein musikalische Dinge hinaus.

In der Landauer Festhalle hätte er auch einmal spielen sollen, im April 2017 mit dem Baseler Kammerorchester, zumindest waren so die ersten Planungen. In der Region war er aber schon mehrfach, etwa