Ein Teilnehmer des Ironman Kraichgau erlitt beim Schwimmen einen Herzstillstand. Dank schneller Hilfe konnte sein Kreislauf nach etwa zehn Minuten wiederhergestellt werden.

Ubstadt-Weiher (dpa/lsw) - Ein Athlet hat beim Triathlon-Wettbewerb Ironman Kraichgau 70.3 in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) während des Schwimmens einen Herzstillstand erlitten. Rettungsschwimmer bemerkten den Notfall vom Boot aus und brachten den Sportler gemeinsam mit zwei Schwimmern an Bord, wie die DLRG mitteilte.

Dort begannen Einsatzkräfte sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend wurde der Mann ans Ufer gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Nach etwa zehn Minuten setzte der Kreislauf wieder ein. Der Athlet kam anschließend mit einem Rettungswagen und notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden.

Bei dem Wettbewerb nahmen 2.400 Menschen teil. Während des Wettkampfs mussten insgesamt 15 Personen aus dem Wasser gerettet werden. Wegen Gewitters musste der Start am Mittag um eine Stunde verschoben werden.