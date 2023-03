Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Gastspiel des Festivals Palatia Jazz am Samstag in Rohrbach waren gleich drei Premieren zu feiern: also ganz schön viel Neues an einem Abend. Vorfreude und Neugier des Publikums waren groß. Allerdings auch die Fallhöhe.

Krisen können Chancen und bisweilen auch Glücksfälle sein. Dass die Wege von der Floskel zur Wirklichkeit manchmal überraschend kurz sind, zeigte ein zauberhafter Sommerabend mitten