Tote Katzen in Wilhelmsdorf sorgten für Angst vor einem Tierquäler. Jetzt deutet alles auf ein Wildtier hin. Welche Spur bringt die DNA-Analyse ans Licht?

Wilhelmsdorf (dpa/lsw) - Doch kein Tierquäler, sondern ein Wildtier wird für drei tote und verstümmelte Katzen bei Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) verantwortlich gemacht. Dies teilte die Polizei mit. Den Behörden wurden seit Anfang April mehrere tote Tiere gemeldet.

Die dritte Katze wurde im Mai auf einem Wanderweg in einem Waldstück aufgefunden und wies ähnliche Verletzungen auf wie die beiden zuvor aufgefundenen Tiere. Eine Untersuchung durch ein tierärztliches Fachamt kam zu dem Schluss, das ein Wildtier die Katze gerissen hatte. Die Analyse einer DNA-Probe zur näheren Bestimmung des Wildtiers stehe noch aus.

Die Polizei habe aufgrund des zunächst untypisch erscheinenden Verletzungsbilds jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.