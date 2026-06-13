Preisrätsel Fußball-WM 2006: Wer erinnert sich?
Welches Team gewann bei der Fußball-WM 2006 die erste Partie im Fritz-Walter-Stadion?
a)
b)
c)
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 16. Juni an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage
der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen,
E-Mail: ras-pfalz@ rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
a) 15 Gehminuten entfernt von der Wallfahrtsstätte Kaltenbrunn entfernt liegt der Hexentanzplatz bei Leinsweiler. Die Gewinner: Ute Neumüller (Zweibrücken), Harald Hix (Köllerbach), Birgit Wasem (Bad Bergzabern).