Preisrätsel Fußball-WM 2006: Wer erinnert sich?

Sommermärchen in der Pfalz: Das Fritz-Walter-Stadion war 2006 einer der WM-Austragungsorte.
Sommermärchen in der Pfalz: Das Fritz-Walter-Stadion war 2006 einer der WM-Austragungsorte.

Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG erinnert diesmal an die Fußball-Weltmeisterschaft vor 20 Jahren, die auch zu Gast in der Pfalz war.

Welches Team gewann bei der Fußball-WM 2006 die erste Partie im Fritz-Walter-Stadion?

a)

Deutschland

b)

Japan

c)

Australien

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 16. Juni an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage

der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen,

E-Mail: ras-pfalz@ rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

a) 15 Gehminuten entfernt von der Wallfahrtsstätte Kaltenbrunn entfernt liegt der Hexentanzplatz bei Leinsweiler. Die Gewinner: Ute Neumüller (Zweibrücken), Harald Hix (Köllerbach), Birgit Wasem (Bad Bergzabern).

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