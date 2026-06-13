Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG erinnert diesmal an die Fußball-Weltmeisterschaft vor 20 Jahren, die auch zu Gast in der Pfalz war.

Welches Team gewann bei der Fußball-WM 2006 die erste Partie im Fritz-Walter-Stadion?

a)

Deutschland b)

Japan c)