Wegen widersprüchlicher Aussagen zweier Autofahrer bei einem Auffahrunfall auf der B37 Richtung A650 sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, soll am Freitag gegen 12.20 Uhr ein Audi A6 mit Dürkheimer Kennzeichen auf der Bundesstraße unterwegs gewesen sein und in Höhe des Wertstoffhofs Friedelsheim abgebremst haben, weil das Fahrzeug vor ihm stark abgebremst habe. Wegen des zu geringen Sicherheitsabstands - so die Polizei - sei ein nachfolgender Audi TT auf den A6 gefahren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem Autofahrer, wegen dem der A6 abbremsen musste, als auch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Kontakt: Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de