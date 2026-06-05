Der Nachfolger für Aleksa Batak ist gefunden. Der VfB Friedrichshafen verstärkt sich zur kommenden Saison mit einem niederländischen Shootingstar.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben einen neuen Zuspieler. Der Niederländer Joris Berkhout wechselt von den SWD powervolleys Düren an den Bodensee und erhält einen Einjahresvertrag. Er soll beim früheren Meister den Serben Aleksa Batak ersetzen, der den Club nach dem Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison verlassen hat.

Nationalspieler Berkhout ist einer der Shootingstars der Bundesliga. «In den vergangenen Monaten hat sich seine Karriere wahnsinnig steil entwickelt. Charakterlich und als Spieler ist Joris ein Typ, den wir brauchen, um in Friedrichshafen etwas aufzubauen», sagte VfB-Coach Adam Swaczyna über den 26-Jährigen.