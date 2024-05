1974 feierte Landau wie in diesem Jahr ein großes Stadtjubiläum. Zum 700. Geburtstag gab es unter anderem ein Open-Air-Rockfestival vor dem Gebäude der Sparkasse in der Innenstadt. 50 Jahre nach der Kultveranstaltung wollen Musiker aus der Region ein Revival in Eigenregie auf die Beine stellen.

Seinerzeit traten die drei damals sehr angesagten Gruppen Karthago, Message und Kin Ping Meh auf. In ihrem Vorprogramm spielten die vorwiegend regional populären Sun und Gobleen, sowie, als Landauer