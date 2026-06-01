Michael Konrad liest am 28. Juni in Harthausen. Stefan Keller wollte von ihm wissen, was päldsisch an ihm isch - und er hat Intimes zur „Mitbewohnerin“ gefragt.

Ein Feiertag für die Pfalz-Community: Auf Einladung des Kultur- und Heimatvereins Harthausen präsentiert der Autor und Redakteur der RHEINPFALZ am SONNTAG, Michael Konrad, in der katholischen Kirche Neues aus seinen Kolumnen „Ich mään jo blooß“ und seiner Dialektserie „Saach blooß“. Stefan Keller wollte von ihm wissen, was päldsisch an ihm isch, was er abliefert im Duwaksdorf und er hat Intimes zur „Mitbewohnerin“ gefragt.

Hallo Zeitungsmann, in de Kolumne „Ich mään jo blooß“ in de RHEINPFALZ am SONNTAG geht es jo net nur um Sie un was Sie erlewe missen, sondern ach dodrum, wie de Pälzer an sich so is. Deshalb die Froog: Wie pälzisch issen de Konrads Michel?

Mir Pälzer hänn jo e paar ziemlich originelle Eicheheite, vor allem, wann mir kommunizieren. Un die Eicheheite bassen eichentlich gar nit z’samme. Mir kinnen Babbler un Krischer sei, die allegebott viel zu laut die Welt erklären, un mir kinnen dodaal sparsam sei in unsere Kommunikation, wammer nix vun uns preisgewwe wollen, ich saach da blooß: Un wie? – Jo, alla! Un zu de Frooch: Ich bin uff jeden Fall en Babbler. Awwer änner, der gern lerne deet, wie er zwischedurch ach emol die Gosch halt.

Un Sie froogen jo immer die Leser oder die Leit noch’m schänndsche Wort uff Pälzisch. Jetzt will ich’s vun Ihne wisse: Was is’n Ihrs un warum?

Es sinn zwää: numme un nimmi. Die klingen so goldich. Un die gebt’s, wie ich glaab, werklich blooß in de Palz. Sie verrooten also de Pälzer un die Pälzern, egal wu se unnerwegs sinn.

Warum redden Sie eigentlich immer nur Pälzisch? Kann mer do alles un alles schäner sage?

Heeren Se emol, ich kann ach annerschter! Un ich glaab, des muss mer ach kinne. Immer blooß Pälzisch, des wär nix. Dialekt hot jo zum Beispiel nit fer jedi Feinheit e Wort – des hawwich in enre Redd vun de Herta Müller in Fränsem gelernt. Mer kann uff Pälzisch - odder in ihrm Fall uff Banatschwäbisch - „allää“ oder „alläänich“ sei, awwer nit „einsam“ – do hot also de Dialekt so ebbes wie e naddierlichi Grenz. Annererseits is Pälzisch ääfach wunderbar direkt. Ich kann do frecher sei beim Schreiwe, un wann’s sei muss, sogar e bissel beesarchdicher, ohne dass es sofort so riwwerkummt.

Ihrn neggschde Ufftritt isch am 28. Juni im Duwaksdorf Harthause. Sie redden do quasi vun de Kanzel in de katholisch Kerch. Motiviert des zu ännere Predigt?

Des motiviert mich kolossal, awwer nit zu änre Preddicht. Ich will niemand uff en bessere Wääch bringe. Ich fiehr liewer ebbes vor un loss die Leit demit mache, was se wollen.

Mol im Ernschd: Wissen Sie schun, iwwer was Sie redden? Mich deed zum Beispiel interessiere, ob Eiern Trip rund um de Mond Speedfolge hot, ob Sie un de Fred schun (widda) Hoffnung uff e gudi Saison fer de Betze hän und wer noch Eire Experte-Määnung Fußball-Weldmäschder werd?

Unser Mondumrundung werd uff jeden Fall e Thema sei in Harthause. Was fer en Ritt! Die Erd vum Mond aus zu sehe, des werd mich de Rescht vun meim Leewe nimmi loslosse. Genausowennich wie en Weltraumlokus mit de Dannde Liesel zu dääle. Zum Eff-Cee-Kaa: Wann de Betze die erschte zwää Säsongspiele gewinnt, b’stell ich fer iwwerneggschtjohr Europapokal-Karte. Wann se die erschte zwää Spiele verlieren saach ich: Ich geh nimmi nuff! Weche de WM: Mein Kumbel Fred tippt uff England. Der trinkt awwer ach Schorle sieß.

Sie bringen sicher Ihr ganzi Baggasch mit. Gibt’s besondere Winsch fer die Herrschaffde? Wieviel Fläschle Konjak solle mer fer die Dannde Liesel histelle? Was fern Woi braucht Ihrn Kumbel am Sunndagnochmittag, wann hinnenoch noch WM-Spiele sinn?

In de Kerch trinkt sogar die Dannde Liesel Sprudelwasser. Fer de Fred langt, wie g’saacht, Schorle sieß. Un mei Mitbewohnerin trinkt Grüntee, zwädder Uffguss, 63 Grad.

Aus aktuellem Aalass ä Froog zu de Landesbollidigg: Sehen Sie schunn erschde Aazeiche, dass sich de Schnieders Gordon in Määnz fer zwäädi Amtszeit qualifiziert?

„Gebb dem Berschel sei 100 Daach“, hot die Dannde Liesel die Daache zu mir gemäänt. Do halt ich mich draa. Sie isch, wie mer wääß, e Erbdannde. Bis dohie hot se dann velleicht ach sein Name gelernt.

Wie ma in Ihre Artikel lese kann, hedden Sie kän Spaß, wann de Trumpe-Donald werglisch nooch Kallstadt un uffs Hambacher Schloss kumme ded. Was wär Ihr Gaschtg’schenk, wann er doch kummt?

Mein erschter Gedanke war: e Oowendesse mit de Dannde Liesel. Dann wär die Sach gereechelt. Awwer ich halt mich an die Genfer Kovention. Mein zwätte Gedanke verroot ich in Harthause.

Herr Redagdeur, jetzt noch was Intimes: Wie ald issen eigendlisch die Dannde Liesel inzwische werklisch un deed die „Mitbewohnerin“ ned ab und zu gern mol was Liebes und Nettes vun Ihne heere? Ich mään jo blooß.

Zu a) hawwich e Einschtweilichi Verfiechung am Hals, do derf ich also nix saache. Zu b): Noch liewer un netter? Wie sollen des gehe?

Termin

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esung Michael Konrad: „Die Dannde Liesel kettet sich fest.“ Antworten auf alle Fragen des Lebens aus dem Pfalz-Kosmos.

Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr, katholische Kirche Harthausen (Speyerer Straße)

Tickets zu 15 Euro im Vorverkauf unter 06344 5746 (Marlies Denne)

Zur Person

Michael Konrad (59, Landau) ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG als Redakteur der ersten Stunde der Sonntagszeitung der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.