Baden-Württemberg Mann soll Zigarettenautomaten gesprengt haben - U-Haft

Festnahme (Symbolbild)
Die Polizei konnte den Verdächtigen ausfindig machen und festnehmen. (Symbolbild)

Drei Explosionen, gestohlene Zigaretten und Bargeld: Was die Polizei in der Wohnung des Verdächtigen entdeckte, sorgt für Aufsehen.

Heidelberg/Herbertingen (dpa/lsw) - Mit selbstgebauten Sprengsätzen soll ein Mann in drei Städten in Baden-Württemberg Automaten gesprengt und dabei einen Schaden von mehreren zehntausend Euro verursacht haben. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Taten ereigneten sich Ende November und Mitte Dezember 2025 in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis), Herbertingen (Kreis Sigmaringen) und Heidelberg, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Der Mann wurde Montag festgenommen. In seiner Wohnung fanden Ermittler chemische Ausgangsstoffe, mit denen Sprengstoffe hergestellt werden können, sowie bereits weiterverarbeitete Stoffe, die sprengstoffverdächtig waren. Diese wurden durch den Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes gesichert. Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr in Vollzug.

In Zuzenhausen und Heidelberg sprengte der Mann den Angaben nach Zigarettenautomaten. Dabei erbeutete er Bargeld und Zigaretten. In Herbertingen blieb ein Angriff auf einen Fahrkartenautomaten ohne Beute, verursachte aber einen hohen Schaden von etwa 32.000 Euro.

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