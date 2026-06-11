Ein Mann soll in Besigheim eine Pedelec-Fahrerin auf eine vielbefahrene Bundesstraße gestoßen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.

Besigheim (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Mann soll eine Pedelec-Fahrerin in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Radweg auf die stark befahrene Bundesstraße 27 gestoßen haben. Die 20-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen. Der Verdächtige wurde festgenommen und auf richterlichen Beschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Die Frau fuhr den Angaben zufolge auf einem Radweg an der B27 entlang, als der Mann sie unvermittelt von der Seite auf die Straße stieß. Sie konnte sich auf dem Fahrrad halten, geriet aber zunächst auf die Gegenfahrbahn und wäre beinahe mit einem Auto zusammengestoßen. Anschließend gelang es ihr, auf die andere Fahrbahnseite auszuweichen und sich in Sicherheit zu bringen. Danach verständigte sie die Polizei.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den 24-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Mann schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des Autos, mit dem die 20-Jährige am Mittwoch beinahe zusammengestoßen wäre.