Beim Wenden trennt ein Laster fast einen Strommast vom Fundament. Die Feuerwehr riegelt ab, der Fahrer kommt ins Krankenhaus. Warum trotzdem niemand im Dunkeln saß.

Egesheim (dpa/lsw) - Ein 52-Jähriger hat beim Rangieren mit seinem Lastwagen in Egesheim (Landkreis Tuttlingen) den Strommast einer Überlandleitung schwer beschädigt. Zu einem Stromausfall kam es jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stieß der Fahrer am Samstag beim Wenden mit dem Lastwagen eines Entsorgungsunternehmens gegen den Strommast einer Überlandleitung. Durch den Aufprall wurde der Mast nahezu vollständig vom Fundament getrennt, wie es weiter hieß. Lediglich die Stromleitungen hielten ihn den Angaben zufolge noch in seiner Position. Die Feuerwehr habe den Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt und die Unfallstelle gesichert.

Der Fahrer sei vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Schaden am Lastwagen und am Strommast wird auf rund 51.000 Euro geschätzt.